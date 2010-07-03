Человек погиб в ДТП с участием квадроцикла в Коломне

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В городском округе Коломна перевернулся квадроцикл, погиб один человек, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

ДТП произошло в 17:00 на дороге Коломна – Акатьево – Горы – Озеры – Шепотьево. В министерстве призвали водителей быть внимательными на дорогах и соблюдать правила.

Ранее у городского суда в Красногорске сгорел автомобиль. Машина была припаркована недалеко от городского суда. Сейчас устанавливается причина возгорания.