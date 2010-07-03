Женщину в неадекватном состоянии вытащили из воды на Борисовских прудах

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Спасатели на Борисовских прудах вытащили из воды женщину в неадекватном состоянии. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Отмечается, в 12:50 спасатели поисково-спасательной станции "Борисовская" подняли из воды женщину в одежде и в неадекватном состоянии. "На вид ей 35-40 лет, ничего о себе сказать не может", – говорится в сообщении.

Спасательная служба к месту происшествия вызвала сотрудников скорой помощи.

Накануне из Борисовского пруда спасатели вытащили тонущего мужчину. По словам спасателей, мужчина был трезв. Ему оказали первую помощь, а затем передали родственникам.

В конце мая пьяный мужчина на спор прыгнул в Москву-реку у здания Минобороны на Фрунзенской набережной. Спасатели вытащили его из воды и передали наряду полиции. Как выяснилось, что молодой человек поспорил с друзьями, что переплывет реку до причала Парка Горького.

