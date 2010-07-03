Спасатели вытащили мужчину из Борисовского пруда

Спасатели вытащили тонущего мужчину из Борисовского пруда на юге столицы. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности. Спасенный оказался гражданином Средней Азии 1999 года рождения, передает Агентство "Москва".
Как уточнили в пресс-службе, 4 июня в 16:50 дежурный поисково-спасательной станции "Борисовская" заметил тонущего мужчину. Он поднял тревогу, и к месту ЧП направились спасатели. "Пострадавший поднят с поверхности воды и доставлен на поисково-спасательную станцию", – сказано в сообщении ведомства. По словам спасателей, мужчина был трезв. Ему оказали первую помощь, а затем передали родственникам.
Ранее сообщалось, что спасатели вытащили мужчину из Москвы-реки. Это произошло в апреле на Пречистенской набережной в столичном районе Хамовники.
А в конце мая пьяный мужчина на спор прыгнул в Москва-реку у здания Минобороны на Фрунзенской набережной. Спасатели вытащили его из воды и передали наряду полиции. Как выяснилось, что молодой человек поспорил с друзьями, что переплывет реку до причала Парка Горького.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.