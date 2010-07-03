Спасатели вытащили мужчину из Борисовского пруда

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Спасатели вытащили тонущего мужчину из Борисовского пруда на юге столицы. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности. Спасенный оказался гражданином Средней Азии 1999 года рождения, передает Агентство "Москва".

Как уточнили в пресс-службе, 4 июня в 16:50 дежурный поисково-спасательной станции "Борисовская" заметил тонущего мужчину. Он поднял тревогу, и к месту ЧП направились спасатели. "Пострадавший поднят с поверхности воды и доставлен на поисково-спасательную станцию", – сказано в сообщении ведомства. По словам спасателей, мужчина был трезв. Ему оказали первую помощь, а затем передали родственникам.

Ранее сообщалось, что спасатели вытащили мужчину из Москвы-реки. Это произошло в апреле на Пречистенской набережной в столичном районе Хамовники.

А в конце мая пьяный мужчина на спор прыгнул в Москва-реку у здания Минобороны на Фрунзенской набережной. Спасатели вытащили его из воды и передали наряду полиции. Как выяснилось, что молодой человек поспорил с друзьями, что переплывет реку до причала Парка Горького.