Спасатели вытащили мужчину из Москвы-реки в Хамовниках

Фото: ТАСС/Стоян Васев

Сотрудники МЧС вытащили мужчину из Москвы-реки в столичном районе Хамовники.

Как сообщает пресс-служба МЧС по городу, инцидент произошел ночью 13 апреля в районе дома 5 на Пречистенской набережной.

Спасенного доставили в расположение поисково-спасательной станции "Крымский мост" и передали бригаде скорой помощи.

10 апреля спасатели вытащили из Москвы-реки собаку породы хаски в районе Раушской набережной в центре столицы.