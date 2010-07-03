Пятна взвеси обнаружили в Москве-реке в районе набережной Тараса Шевченко

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Специалисты столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды обнаружили пятна взвеси в Москве-реке в районе набережной Тараса Шевченко, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента.

Пятна обнаружили на стороне, где находится гостиница "Украина". Отобраны пробы воды, результаты анализов передадут Росприроднадзору.

На место для обследования и выяснения причин загрязнения Москвы-реки также прибыли аварийные бригады ГУП "Мосводосток".

Специалисты этого предприятия также отобрали пробы воды.