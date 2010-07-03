Пьяный мужчина на спор прыгнул в Москва-реку у здания Минобороны

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Молодой человек 21 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, прыгнул в Москва-реку у здания Минобороны на Фрунзенской набережной.

Спасатели вытащили мужчину из воды и передали наряду полиции. Оказалось, что он решил на спор с друзьями переплыть реку до причала Парка Горького.

Как сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности, инцидент произошел вечером в четверг, 23 мая.

Нетрезвый мужчина ранее предпринял попытку переплыть Верхний Царицынский пруд в Москве. В итоге ему потребовалась помощь спасателей.