Пьяный мужчина попытался переплыть пруд в Царицыне

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Нетрезвый мужчина предпринял попытку переплыть Верхний Царицынский пруд. В итоге ему потребовалась помощь спасателей. Инцидент произошел вечером в воскресенье, 12 мая.

"Мужчину доставили на спасательную станцию и вызвали его родственников ", – цитирует Агентство "Москва" представителя департамента по чрезвычайным ситуациям.

Инцидент случился в 450 метрах от спасательной станции и в 5 метрах от берега.