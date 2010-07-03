Из Борисовского пруда вытащили нетрезвую девушку

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Спасатели Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах вытащили из Борисовского пруда нетрезвую девушку 1997 года рождения. О происшествии сообщает департамент по делам гражданской обороны.

"В 19:30 во время патрулирования спасатели МГПСС подняли с поверхности воды на Борисовских прудах девушку в 1997 года рождения в состоянии алкогольного опьянения. Купалась в запрещенном месте. Во время купания свело ноги", – сказано в сообщении, которое передает Агентство "Москва".

Пострадавшую доставили на спасательную станцию и передали полиции.

Ранее в пруду на территории музея-заповедника "Коломенское" нашли утонувшего человека.