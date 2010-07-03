Два мужчины перевернулись в резиновой лодке на Москве-реке

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Спасатели вытащили на берег из Москвы-реки двух молодых людей из перевернувшейся резиновой лодки.

Как сообщили ТАСС в департаменте по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности, инцидент произошел на Западе столицы.

Потерпевших обнаружил отряд поисково-спасательной станции Кировская. Спасатели подняли мужчин из воды и оказали первую помощь.

Спасенными оказались жители столицы 1991 и 1995 годов рождения. После оказания помощи они были отправлены домой.

24 мая молодой человек 21 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на спор прыгнул в Москва-реку у здания Минобороны.