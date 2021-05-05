Лишенную родительских прав москвичку заподозрили в мошенничестве с материнским капиталом

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Жительницу Москвы, которую ранее лишили родительских прав на одного из детей, заподозрили в мошенничестве с материнским капиталом. Об этом сообщается на сайте столичной прокуратуры.

"В апреле 2020 года 38-летняя москвичка обратилась в ГУ ПФР № 3 по Москве и Московской области с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. Женщина в заявлении указала, что является матерью двоих детей 2006 и 2008 годов рождения, отметив в специальной графе, что родительских прав ранее не лишалась, об ответственности за предоставление недостоверных сведений предупреждена", – говорится в сообщении.

Женщина получила сертификат на 460 тысяч рублей, однако впоследствии выяснилось, что в 2007 году суд лишил ее родительских прав на одного из несовершеннолетних детей. Прокуратура подала иск о признании выданного сертификата недействительным, а также об исключении москвички из регистра лиц, имеющих право на дополнительные меры поддержки.

"В связи с непринятием исчерпывающих мер к проверке достоверности сведений, предоставленных заявительницей, прокурор округа внес начальнику пенсионного органа представление. По материалам прокурорской проверки <...> возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 3 статьи 159.2 УК РФ "Покушение на мошенничество при получении выплат, в крупном размере")", – сообщает ведомство.

Ранее в столичной полиции возбудили дело после хищения у пенсионерки 23 миллионов рублей. По данным СМИ, пострадавшей оказалась дочь летчика-испытателя Валерия Чкалова. Уголовное дело возбудили по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Злоумышленников ищут.