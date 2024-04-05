Прекращено судебное производство по одному из фигурантов дела о ввозе взрывчатки

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Производство по одному из фигурантов дела о провозе с Украины в Россию через страны Евросоюза взрывчатки в православных иконах и церковной утвари прекращено, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

Речь идет о Хочбаре Джамалове. Уточняется, что производство по делу прекращено в том числе в связи с отзывом жалобы. Число фигурантов дела официально не называлось.

Ранее стало известно, что ФСБ РФ совместно с таможенной службой пресекла ввоз с Украины в Россию через страны ЕС около 27 самодельных бомб, спрятанных в иконы и церковную утварь.

На границе Псковской области и Латвии также обнаружили 70 килограммов взрывчатых веществ повышенной мощности, 91 электродетонатор и части выстрела к РПГ-7. Водитель сообщил, что ехал в Москву для выгрузки товара. Уточнялось, что груз следовал с Украины через Румынию, Венгрию, Словакию, Польшу, Литву и Латвию.

Накануне Псковский городской суд предъявил обвинение одному фигуранту дела. Мужчину задержали еще 31 января 2024 года сразу после досмотра и обнаружения в грузе запрещенных вложений. 1 февраля суд арестовал его на 10 дней, однако, так как уже 7-го числа ему предъявили обвинение по статье "Контрабанда взрывчатых веществ группой лиц по предварительному сговору", мера пресечения была продлена до двух месяцев.

По информации местных судов, у обвиняемого Дмитрия Г. есть российское и иностранное гражданство. По мнению журналистов, речь идет о гражданстве Молдавии.