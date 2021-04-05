В ДТП на юго-западе Москвы пострадали водитель и пассажир легкового автомобиля

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В аварии на юго-западе Москвы пострадали водитель и пассажир легкового автомобиля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по столице.

Уточняется, что водитель легковушки столкнулся с уборочной техникой.

"Пострадали два человека, все они находились в легковом автомобиле – водитель и пассажир. На месте работают сотрудники ДПС ГИБДД, проводится проверка", – говорится в сообщении.

По сообщению собеседника агентства, на месте также осматривают еще двух человек.

Ранее поступила информация, что автомобиль въехал в остановку в столичном районе Южное Бутово, в результате чего пострадали четыре человека. В столичном Дептрансе данное сообщение опровергли и добавили, что водитель врезался в трактор.