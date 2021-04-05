В Дептрансе уточнили обстоятельства ДТП у остановки в Южном Бутове

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

В Дептрансе уточнили обстоятельства ДТП в Южном Бутове. Информация приводится в Telegram-канале ведомства.

"На Веневской улице водитель легкового автомобиля не справился с управлением и врезался в трактор", – говорится в сообщении.

В ведомстве также опровергли информацию о том, что автомобиль врезался в остановку общественного транспорта.

"Остановка не пострадала, авария произошла на проезжей части", – уточнили в Дептрансе.

Ранее поступила информация, что автомобиль въехал в остановку в столичном районе Южное Бутово, в результате чего пострадали четыре человека.