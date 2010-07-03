СК начал проверку после нападения на пристава в Тверском суде

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Столичные следователи начали проверку после публикаций в СМИ о нападении на судебного пристава-исполнителя в Тверском суде. Об этом сообщает сайт СК по Москве.

Сейчас криминалисты выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что нападение произошло 4 апреля после того, как группа граждан попыталась снять судебный процесс на фото и видео.

Дождавшись замечания судьи, приставы попытались выдворить нарушителей. В итоге один из них достал нож и напал на пристава, но не успел его ранить. Злоумышленника быстро задержали.