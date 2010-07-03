В Тверском суде неизвестный попытался атаковать пристава

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Неизвестный напал с ножом на судебного пристава в Тверском суде Москвы. Это произошло при попытке вывести его из зала суда за несанкционированную видеосъемку. О происшествии сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в экстренных службах города.

ЧП произошло во время одного из заседаний на четвертом этаже здания Тверского суда. Группа граждан попыталась снять судебный процесс на фото и видео. Судья сделал им замечание, приставы попытались выдворить нарушителей. Однако один из них в итоге достал свой раскладной нож и напал на пристава.

Злоумышленника быстро задержали. Отмечается, что он не успел ранить пристава.