Пострадавшую в ДТП в Домодедове девочку перевезли на лечение в Москву

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Девочку, пострадавшую в ДТП с фурой и микроавтобусом в Подмосковье, перевезли из Домодедовской центральной районной больницы в столичную НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, сообщает Агентство "Москва".

Пострадавший мужчина продолжает находиться на лечении в Домодедовской больнице, его состояние оценивается врачами как тяжелое.

Авария произошла 4 апреля на 65-м километре трассы М4 "Дон" в Домодедове. Микроавтобус Mercedes-Benz Vito столкнулся с грузовым автомобилем Scania.

Жертвами ДТП стали шесть человек – четверо мужчин и две женщины. Все они – пассажиры микроавтобуса, среди них и водитель, он погиб на месте. Еще двое человек пострадали, в том числе 8-летняя девочка.

По факту аварии возбуждены два уголовных дела: по факту нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц и по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть двух или более лиц.