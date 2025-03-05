Жительница Мурома станцевала в нижнем белье у памятного мемориала

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Жительница Мурома во Владимирской области станцевала в нижнем белье около памятного мемориала. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

По данным ведомства, 5 марта полицейские в Сети заметили видеоролик, на кадрах которого неизвестная женщина в нижнем белье исполнила танец у памятного мемориала в Муроме.

Правоохранители установили, что видео было сделано ранее, а его героиня – 40-летняя безработная местная жительница, которая в 2023 году уже привлекалась к административной ответственности за аналогичный поступок. Тогда суд назначил ей штраф в размере 30 тысяч рублей.

В настоящий момент женщина задержана и доставлена в отдел следственных органов.

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