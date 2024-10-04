Подозреваемые в осквернении памятника павшим в ВОВ задержаны в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Двое мужчин, осквернивших памятник "Вечная Слава работникам 1-го Государственного подшипникового завода, погибшим в Великой Отечественной войне", задержаны в Москве. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Москве.

Ими оказались двое граждан Таджикистана, которые 2 октября облили белой жидкостью монумент. В ближайшее время их привезут в следственный отдел, где с ними проведут допрос. Следователи завели дело по статье "Оскорбление памяти защитников Отечества".

Сейчас сотрудники столичного СК совместно с оперативниками занимаются розыском остальных фигурантов дела. Ход и результаты расследования находятся на контроле в центральном аппарате ведомства.

Ранее правоохранители задержали двоих подростков в рамках расследования дела о повреждении мемориальных досок в парке в ТиНАО. Им предъявили обвинения по уголовным статьям о хулиганстве, вандализме и повреждении чужого имущества.

До этого женщина залила водой Вечный огонь на Аллее Славы в Кургане. Следственный отдел по Кургану регионального СУ СК РФ завел дело по статье "Осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные публично".

