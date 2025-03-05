МВД ликвидировало деятельность мошенников, подделавших штрихкоды в торговой сети

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Полицейские ликвидировали деятельность кибермошенников, которые подделывали штрихкоды на кассах самообслуживания в крупной торговой сети. Об этом рассказал глава МВД Владимир Колокольцев на расширенной коллегии ведомства.

"Фигуранты использовали уязвимости программного обеспечения (ПО). В криминальную схему были вовлечены директора целого ряда магазинов", – заявил Колокольцев.

В свою очередь, официальный представитель МВД Ирина Волк добавила, что один из приемов злоумышленников применялся на территории Москвы и ряда других субъектов РФ с 2023 года. По предварительной информации, в преступной схеме также участвовали менеджеры по безопасности торговых точек.

"При оплате на кассах самообслуживания злоумышленники генерировали фиктивные штрихкоды. Это позволяло приобретать товары со значительной скидкой. Затем их сбывали через торговые площадки по реальной цене", – добавила Волк.

Вторая схема выявлена на территориях Башкирии, Татарстана и Краснодарского края. Там преступники использовали ПО, которое автоматически при помощи искусственного интеллекта заполняло электронные опросные листы покупателей. Любая покупка определенного вида товара сразу же привязывалась к одной из карт, которые были под контролем мошенников.

"После этого держателю карты направлялась анкета с предложением оценить работу торгового объекта", – отметила Волк.

Целью этой преступной схемы было повышение рейтинга магазинов и необоснованное начисление премий директорам, которые также были задействованы в цепочке, уверена представитель МВД. Затем полученные деньги распределялись между участниками группы.

"Полицейские установили связь между обеими криминальными группами, общий ущерб от действий которых составил более 37 миллионов рублей", – подчеркнула представитель ведомства.

По данным фактам возбуждено 16 уголовных дел. Полицейские продолжают выявлять все эпизоды и разыскивать всех участников противоправных действий.

Ранее мошенники стали использовать бот в Telegram от имени "Почты России", который якобы помогает найти потерянную посылку. Аферисты звонят жертве от имени "Почты РФ", сообщая о якобы посылке. Людей призывают воспользоваться ботом для уточнения адреса. Бот имитирует деятельность и попутно пытается получить доступ к аккаунту жертвы.

