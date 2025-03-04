Минцифры: законопроект о кибермошенничестве не предполагает сбора данных голосов россиян

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В рамках нового законопроекта, направленного на борьбу с кибермошенничеством, у россиян не будут массово собирать данные голосов. Об этом заявил замминистра цифрового развития Иван Лебедев, выступая в Совете Федерации. Его слова приводит ТАСС.

Соответствующий вопрос был задан председателем правления АРПП "Отечественный софт" Натальей Касперской. Она подчеркнула, что сбор сигнатур и распознавания речи граждан невозможен из-за действующей Конституции. В таком случае придется вносить поправки, пояснила она.

Лебедев, в свою очередь, заверил, что законопроект совершенно не предполагает тотальную запись голосов с целью их последующей проверки на предмет мошеннических действий.

"Если провалиться в глубину технологий и понимания антифрод-платформы, которая позволяет это делать, там совершенно об этом речь не идет. Я вас заверяю – мы этого делать не будем", – отметил Лебедев.

В течение текущего года Минцифры РФ планирует полностью решить проблему кибермошенничества в стране. Ведомство проводит множество совещаний по этому вопросу, в том числе закрытых.

Вместе с тем российские власти ведут активную работу по решению проблемы кибермошенничества. Например, в настоящее время уже готов пакет поправок, включающий в себя несколько десятков законов и нормативно-правовых актов.