05 марта, 11:09Происшествия
Уголовное дело возбуждено после ликвидации боевиков в Дагестане
Фото: 123RF/grigorenko
Уголовное дело возбуждено после ликвидации четверых боевиков в Махачкале, сообщается в телеграмм-канале Следственного комитета России.
Речь идет о незаконном обороте оружия и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Следователям в Дагестане поручено доложить о ходе расследования председателю СК Александру Бастрыкину. Сотрудники уже проводят необходимые действия для установления всех обстоятельств произошедшего.
Инцидент произошел в ночь на 5 марта в поселке Семендер Кировского района Махачкалы. По данным СК, полицейские захотели остановить автомобиль для проверки документов, но водитель попытался скрыться, а его пассажиры начали стрельбу.
Ответным огнем нападавшие были ликвидированы. Никто из гражданских лиц и правоохранителей не пострадал. В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) добавляли, что боевики планировали напасть на один из объектов правоохранительных органов.
Для нейтрализации боевиков вводился режим КТО.