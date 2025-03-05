Уголовное дело возбуждено после ликвидации боевиков в Дагестане

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Уголовное дело возбуждено после ликвидации четверых боевиков в Махачкале, сообщается в телеграмм-канале Следственного комитета России.

Речь идет о незаконном обороте оружия и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Следователям в Дагестане поручено доложить о ходе расследования председателю СК Александру Бастрыкину. Сотрудники уже проводят необходимые действия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Инцидент произошел в ночь на 5 марта в поселке Семендер Кировского района Махачкалы. По данным СК, полицейские захотели остановить автомобиль для проверки документов, но водитель попытался скрыться, а его пассажиры начали стрельбу.

Ответным огнем нападавшие были ликвидированы. Никто из гражданских лиц и правоохранителей не пострадал. В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) добавляли, что боевики планировали напасть на один из объектов правоохранительных органов.

Для нейтрализации боевиков вводился режим КТО.