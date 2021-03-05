СК проводит проверку после падения ребенка с горнолыжного подъемника

15:53
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Дмитровском городском округе проводится доследственная проверка после падения ребенка с подъемника для лыжников, в результате которого он получил травмы. Об этом говорится на сайте ГСУ СК РФ по Московской области.
"Следственным отделом по городу Дмитрову ГСУ СК России по Московской области проводится доследственная проверка по факту получения пятилетним ребенком травмы головы в результате падения с бугельного подъемника для лыжников", – говорится в сообщении.
По предварительным данным, днем 3 марта семья с тремя детьми проводила время в горнолыжном парке в Дмитровском городском округе. Один из детей, оставшись один, решил проехаться на подъемнике для лыжников. Страховочную перекладину ребенок установил ненадлежащим образом из-за чего сорвался и упал. В результате он получил травмы головы и был госпитализирован.
Ранее сообщалось, что в ТЦ на улице Кировоградской 4-летний мальчик зацепился за поручень эскалатора с обратной стороны и поднялся на уровень второго этажа, после чего упал. С травмами его доставили в медицинское учреждение.
Детский омбудсмен столицы Ольга Ярославская рассказала, что ребенок находится в больнице в тяжелом состоянии. При этом она подчеркнула, что в настоящее время его жизни ничего не угрожает.
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