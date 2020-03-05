В Москве СК проверяет данные о побеге двойняшек после избиения матерью

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Следователи начали проверку информации об избиении двойняшек в многодетной семье на юге Москвы. Об этом Агентству "Москва" сообщила старший помощник главы столичного ГСУ СК России Юлия Иванова.

"По фактам, изложенным в публикации СМИ, следственными органами ГСУ СК РФ по Москве, организовано проведение доследственной проверки", – подтвердила Иванова.

Она отметила, что данные о сбежавших после избиения матерью двойняшках ранее появились в СМИ.

"Из информации следует, что семилетние двойняшки сбежали из дома после избиения матери. Прохожая, обнаружившая детей, сообщает, что у мальчика были ушибы и ссадина в области головы. Также в статье указывается, что дети проживали в многодетной семье", – уточнила Иванова.

Сейчас следователи начали проверку по всем фактам, упомянутым в статье. Для этого сотрудниками СК подготовлен комплекс специальных мероприятий.

По результатам проверки следственными органами будет принято процессуальное решение.

Ранее следователи организовали проверку информации об избиении девочки ее отцом. Пострадавшая самостоятельно пришла в больницу с ушибами.