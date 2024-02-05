ЧП с выкаткой Superjet за пределы ВПП в Саранске не повлияет на соревнования фигуристов

Фото: телеграм-канал "LESIK. Фигурное катание и еще немного спорта"

Инцидент с выкатившимся за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) самолетом в Саранске не повлияет на проведение первенства России среди юниоров по фигурному катанию, сообщает ТАСС со ссылкой на исполняющую обязанности министра спорта Мордовии Ольгу Игошеву.

Пассажиры самолета, включая заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову, добрались до гостиницы. По словам Игошевой, никаких перемен не планируется.

"Все спортсмены, тренеры и судьи основного соревновательного состава уже в Саранске, у нас сегодня прошла жеребьевка, у нас все по графику, по плану, все завтра состоится в штатном режиме. Сегодня летела Татьяна Анатольевна Тарасова со своими помощниками, тренеры", – уточнила она.

Игошева отметила, что спортсмены уже добрались до гостиницы.

Самолет Superjet 100 авиакомпании "Россия" после посадки выкатился вправо от взлетно-посадочной полосы в аэропорту Саранска. Инцидент произошел 5 февраля в 20:34 по московскому времени. Самолет выкатился с полосы примерно на 10 метров.

На борту находились 87 пассажиров и члены экипажа. По предварительным данным, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал, а самолет повреждений не получил.