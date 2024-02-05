Самолет рейсом Хабаровск – Николаевск-на-Амуре вернулся в аэропорт вылета

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Направляющийся из Хабаровска в Николаевск-на-Амуре самолет решил вернуться в аэропорт вылета из-за неисправности. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на хабаровский аэропорт.

"Он возвращается, идет на посадку из-за неисправности. Он вырабатывал топливо, но сейчас уже будет заходить на посадку", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что летевший из Москвы на Сахалин рейс FV-6283 отправили на запасной аэродром в Хабаровск. Самолет не смог осуществить посадку в аэропорту Южно-Сахалинска из-за непогоды, уточнили в пресс-службе воздушной гавани.

Также на запасной аэродром в Хабаровск направили летевший из Красноярска рейс HZ-4745. Самолеты можно будет посадить на острове днем, после улучшения погодных условий, поделились в аэропорту.

До этого сообщалось, что самолет авиакомпании "Сибирь" (S7 Airlines) рейсом 3034 Улан-Удэ – Москва прервал взлет из-за подозрения на наличие технической неисправности. Задержка длилась более семи часов.

Самолет авиакомпании "Азимут" вернулся в аэропорт из-за нештатной ситуации