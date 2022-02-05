Крыша здания российского посольства в Маниле пострадала при пожаре

Фото: телеграм-канал "ДСКЦ МИД России"

Здание российского посольства на Филиппинах пострадало при пожаре, который произошел накануне вечером. В частности, пострадала его крыша. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипмиссию.

"Пока причины только устанавливаются, соответственно, сумма ущерба тоже. Почему случился пожар, пока непонятно", – сообщили агентству в посольстве.

На месте происшествия работают эксперты и уполномоченные сотрудники дипмиссии.

Возгорание началось вечером в пятницу, 4 февраля. Экстренные службы оперативно ликвидировали очаг пожара. По предварительным оценкам, зданию нанесен значительный ущерб.

Ранее сообщалось, что задымление произошло в здании посольства РФ в Берлине. После поступления сигнал о происшествии к месту прибыли шесть пожарных машин.