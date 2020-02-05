Один человек погиб в результате жесткой посадки самолета в Стамбуле

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В результате жесткой посадки самолета в Стамбуле погиб человек. Об этом сообщает Минздрав Турции, пишет РИА Новости.
Известно, что в результате происшествия имеются пострадавшие. На данный момент сообщается, что 157 человек получили различные ранения.
Глава Минздрава отметил, что погибший – гражданин Турции. Россиян на борту воздушного судна не было.
Ранее сообщалось, что в Стамбуле самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. Прибывшие на место происшествия пожарные локализовали возгорание.
Уточнялось, что лайнер следовал из Измира в Стамбул. На его борту находились 177 человек, в том числе 6 членов экипажа.
Кроме того, была названа предварительная версия случившегося. О ней рассказал губернатор региона.
Пассажирский самолет потерпел крушение в аэропорту Стамбула