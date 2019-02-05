Пожар произошел в ангаре на севере Москвы

На севере Москвы загорелась кровля ангара, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Ангар расположен на Михалковской улица, дом №61, строение 1. Площадь возгорания составляет 300 квадратных метров. Существует угроза распространения огня.

Обстоятельства возникновения огня уточняются. По предварительным данным, пострадавших нет.