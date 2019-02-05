Угрожавшего взрывом в храме Илии Пророка задержали

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Мужчину, который пригрозил взорвать бомбу в храме Илии Пророка в Хамовниках, задержали и отвезли в полицию. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД РФ по столице.

В полиции рассказали, что угрозе, прозвучавшей в религиозном учреждении, предшествовал конфликт между охранником и задержанным. В итоге в отделение поехали оба.

Никаких взрывных устройств полицейские не нашли. Сейчас проводится проверка по факту случившегося.

Вечером 5 февраля неизвестный мужчина пригрозил взорвать бомбу в храме по адресу 2-й Обыденский переулок, дом 6/3, строение 1. На место выехали правоохранители и сотрудники экстренных служб.