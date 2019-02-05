Мужчина пригрозил взорвать бомбу в столичном храме

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Неизвестный мужчина зашел в храм Илии Пророка в Хамовниках и пригрозил взорвать помещение. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что храм расположен по адресу 2-й Обыденский переулок, дом 6/3, строение 1. В настоящее время ведется проверка. К зданию выехали полицейские и сотрудники экстренных служб.