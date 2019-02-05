В Канаде сошел с рельсов товарный поезд

Товарный поезд сошел с рельсов в Канаде. В результате аварии погибли два машиниста и инженер состава, сообщает News.ru.
Сообщается, что инцидент произошел к востоку от города Филд, в западной канадской провинции Британская Колумбия. Сошли с рельсов от 30 до 40 вагонов.
По словам представителей компании CP, которой принадлежит состав, опасных грузов он не перевозил.
Совет по безопасности на транспорте Канады начал расследование по факту аварии. Информация уточняется.
Ранее сообщалось, что в Канаде десять пассажиров самолета отравились парами незамерзайки. В момент ЧП на борту самолета, направлявшегося из канадского Квебека в Форт-Лодердейл, находились 185 пассажиров.
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