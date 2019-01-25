В Канаде десять пассажиров самолета отравились парами незамерзайки

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Десять пассажиров рейса авиакомпании Air Transat госпитализированы из-за случайного попадания в салон самолета паров от противообледенительной жидкости, сообщает газета Toronto Star.

Инцидент произошел утром в четверг, 24 января. В момент ЧП на борту самолета, направлявшегося из канадского Квебека в Форт-Лодердейл (американский штат Флорида), находились 185 пассажиров.

Пострадавшие жаловались на тошноту, головокружение и боль в глазах. Авиакомпания начала внутреннее расследование инцидента.

Пассажиров, летевших во Флориду, должны доставить до места назначения другим самолетом.