Пожар в складском помещении на юге Москвы локализован

Фото: скриншот телеканала Москва 24

Пожарным удалось локализовать возгорание в ангаре, расположенном в столичном районе Царицыно. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Москве.

По данным МЧС, площадь пожара увеличилась до 500 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало. Информация уточняется.

Ранее сообщалось, что загорелся складской металлический ангар, расположенный напротив дома №9 по улице Промышленная.