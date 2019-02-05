В районе Царицыно загорелся складской ангар

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Пожар произошел в металлическом ангаре, расположенном в столичном районе Царицыно.

О возгорании сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Москве в Twitter.

В пресс-службе уточнили, что загорелся складской металлический ангар, расположенный напротив дома №9 по улице Промышленная. Огонь распространился на 300 квадратных метров. Пожарные приступили к тушению. Сведений о пострадавших не поступало.