Четыре автомобиля столкнулись на внутренней стороне МКАД

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Четыре автомобиля столкнулись на внутренней стороне 76 километра МКАД в районе Химкинского моста. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

На территории ДТП работают оперативные службы города. Обстоятельства инцидента и информация о пострадавших уточняются. В настоящее время движение в районе аварии восстановлено.

Ранее стало известно, что на перекрестке улиц Лобачевского и Коштоянца произошло столкновение автомобилей такси и Hyundai Grand Starex. По данным столичной прокуратуры, правила дорожного движения нарушил водитель такси. В результате аварии пострадал 16-летний пассажир автомобиля Hyundai.

До этого ДТП с участием автомобиля каршеринга Nissan произошло на Рязанском проспекте в Москве. По данным надзорного ведомства, водитель Nissan находился в состоянии алкогольного опьянения.