Силовики задержали россиянина за попытку диверсии на объекте Минобороны РФ

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Силовики задержали россиянина, который подозревается в попытке совершить диверсию на объекте Минобороны РФ по заданию спецслужб украинской стороны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным ведомства, гражданин РФ планировал совершить преступление в январе 2024 года на одном из объектов Минобороны России на территории Челябинской области.

"Диверсант был завербован посредством соцсетей в интернете", – говорится в сообщении.

Вместе с тем силовики установили, что задержанный причастен к совершенным в ноябре и декабре 2023 года поджогам на объектах связи и железнодорожной инфраструктуры в Дагестане. У россиянина изъяли средства связи и электронные носители, на которых содержатся фотоотчеты и переписка с украинскими кураторами, уточнили в ФСБ.

В конце декабря 2023 года силовики задержали уроженца Московской области, которого подозревают в передаче украинской националистической организации информации о дислокации объектов российского оборонного ведомства. В отношении мужчины 1999 года рождения возбудили уголовное дело по статье "Государственная измена".

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