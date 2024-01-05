05 января, 14:40Происшествия
Склад горит в Сочи на площади 100 квадратных метров – МЧС
Фото: 123RF/tayo76
Складское помещение загорелось в Сочи на площади 100 квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Пожар вспыхнул на улице Тимирязева. На месте работает группа спасателей. К ликвидации возгорания привлекли 63 специалиста и 22 единицы техники. Позже огонь уже локализовали на 560 квадратных метрах.
Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели в Подмосковье двух мужчин от отравления угарным газом. Еще двух женщин госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.
До этого СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели мальчика и девочки в результате пожара в центре столицы. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, двое детей скончались от отравления угарным газом.
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