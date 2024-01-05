В Белгороде отменили ракетную опасность

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В Белгороде отменили тревогу ракетной опасности. Об этом говорится в официальном телеграм-канале городской мэрии.

"Внимание! Г. Белгород! Отбой ракетной опасности", – говорится в сообщении администрации города.

Сирены ракетной опасности запустили в Белгороде вечером 4 января. Системы противовоздушной обороны сбили на подлете к городу десять воздушных целей.

По предварительным данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в результате случившегося пострадали два человека. Их госпитализировали в местную больницу.

Также различные повреждения наблюдаются в жилом секторе Белгорода. В частности, после взрыва снаряда около многоквартирного дома были выбиты окна в нескольких квартирах, а также повреждены свыше 30 автомобилей.

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