01:07Происшествия
В Белгороде отменили ракетную опасность
Фото: ТАСС/Павел Колядин
В Белгороде отменили тревогу ракетной опасности. Об этом говорится в официальном телеграм-канале городской мэрии.
"Внимание! Г. Белгород! Отбой ракетной опасности", – говорится в сообщении администрации города.
Сирены ракетной опасности запустили в Белгороде вечером 4 января. Системы противовоздушной обороны сбили на подлете к городу десять воздушных целей.
По предварительным данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в результате случившегося пострадали два человека. Их госпитализировали в местную больницу.
Также различные повреждения наблюдаются в жилом секторе Белгорода. В частности, после взрыва снаряда около многоквартирного дома были выбиты окна в нескольких квартирах, а также повреждены свыше 30 автомобилей.
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