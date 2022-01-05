Три человека пострадали при нападении тигра в сафари-парке в Японии – СМИ

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Фото: Москва 24/Александр Авилов
Тигр напал на смотрителей сафари-парка в японском городе Насу, сообщает портал NHK.
По информации издания, инцидент произошел в среду утром, 5 января, перед открытием парка для посетителей, когда работники переводили тигров из клеток на улицу.
По предварительным данным, пострадали один мужчина и две женщины. Одну из них доставили в больницу на вертолете, ее состояние оценивается как тяжелое.
Ранее сообщалось, что два человека получили ранения в результате нападения медведицы в японской префектуре Симанэ. ЧП произошло на участке железной дороги. После того, как поступило сообщение о столкновении поезда с медведем, движение было остановлено.
Сотрудники местного муниципалитета вместе с охотниками отправились на место происшествия, чтобы осмотреть его, однако неожиданно на них напала медведица с медвежатами. Один из охотников и сотрудница муниципалитета пострадали. Медведицу застрелил другой охотник.
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