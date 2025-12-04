04 декабря, 16:52Происшествия
В Саратовской области пенсионерка ударила ножом гостя после его отказа уходить
Фото: Москва 24/Александр Авилов
62-летняя пенсионерка в Саратовской области ударила ножом гостя в грудь после его отказа уходить. Об этом сообщается в телеграм-канале ГУ МВД России по региону.
Инцидент произошел в Балакове. В местное отделение полиции поступило сообщение о госпитализации мужчины с ножевым ранением.
Правоохранители в ходе проверки инцидента выяснили, что пострадавшего ударила ножом в грудь хозяйка квартиры, с которой он распивал алкогольные напитки.
Пенсионерку задержали и доставили в отдел полиции. По словам женщины, преступление она совершила в ходе конфликта, возникшего после того, как она прямым текстом сказала мужчине покинуть ее жилище.
В отношении пенсионерки возбудили дело по пункту "з" части 2 статьи 111 Уголовного кодекса РФ ( "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"). Ей грозит до 10 лет лишения свободы.
Ранее в Омской области женщина ударила ножом в сердце бывшего возлюбленного. Тело 35-летнего мужчины правоохранители обнаружили в частном доме.
Установлено, что пострадавший пришел к экс-возлюбленной мириться, но она ему отказала. Тогда мужчина бросился на нее с ножом. Женщина успела убежать на кухню и тоже вооружиться. После этого она воткнула нож в сердце мужчины.