В Саратовской области пенсионерка ударила ножом гостя после его отказа уходить

Фото: Москва 24/Александр Авилов

62-летняя пенсионерка в Саратовской области ударила ножом гостя в грудь после его отказа уходить. Об этом сообщается в телеграм-канале ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в Балакове. В местное отделение полиции поступило сообщение о госпитализации мужчины с ножевым ранением.

Правоохранители в ходе проверки инцидента выяснили, что пострадавшего ударила ножом в грудь хозяйка квартиры, с которой он распивал алкогольные напитки.

Пенсионерку задержали и доставили в отдел полиции. По словам женщины, преступление она совершила в ходе конфликта, возникшего после того, как она прямым текстом сказала мужчине покинуть ее жилище.

В отношении пенсионерки возбудили дело по пункту "з" части 2 статьи 111 Уголовного кодекса РФ ( "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"). Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее в Омской области женщина ударила ножом в сердце бывшего возлюбленного. Тело 35-летнего мужчины правоохранители обнаружили в частном доме.

Установлено, что пострадавший пришел к экс-возлюбленной мириться, но она ему отказала. Тогда мужчина бросился на нее с ножом. Женщина успела убежать на кухню и тоже вооружиться. После этого она воткнула нож в сердце мужчины.