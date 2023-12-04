Мужчина в костюме гусара попытался украсть кроссовки из театра в Москве

Фото: телеграм-канал "Говорит и показывает Москва"

Сотрудники столичного управления Росгвардии задержали мужчину в костюме гусара за попытку украсть кроссовки из театра. Об этом сообщается на странице Росгвардии в соцсети "ВКонтакте".

"В Центральном административном округе столицы сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по городу Москве задержали мужчину в костюме гусара, который проник на охраняемый объект и попытался украсть кроссовки", – говорится в сообщении.

Сигнал тревоги был подан с территории одного из объектов культуры в Петровском переулке. Прибывшие на место сотрудники Росгвардии задержали 32-летнего уроженца Саратова, который пытался проникнуть на территорию театра по водосточной трубе.

В ходе выяснения обстоятельств произошедшего выяснилось, что ранее задержанный был судим за разбой. После поимки гражданина его передали полиции.

Ранее полицейские задержали в Химках судимого мужчину, подозреваемого в краже денег у знакомого. Сумма материального ущерба составила более 240 тысяч рублей. Задержанный признался в содеянном.

