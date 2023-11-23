Суд арестовал обвиняемого в попытке убийства женщины и подростка в Люберцах

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Суд арестовал жителя подмосковных Люберец, которого обвиняют в попытке убийства женщины и подростка возле отдела судебных приставов. Об этом сообщил телеграм-канал ГСУ СК РФ по Московской области.

Уточняется, что 36-летнему мужчине вменяют также применение насилия в отношении представителя власти, согласно статье 318 УК РФ. Обвиняемого арестовали до 8 ноября 2024 года.

На допросе местный житель отказался от дачи показаний, сославшись на 51-ю статью Конституции РФ, в которой говорится, что никто не обязан свидетельствовать против себя самого.

"Следователями и криминалистами проведены осмотры, обыски, допросы. Назначен ряд экспертиз, в том числе психолого-психиатрическая. Расследование продолжается", – уточнили в пресс-службе СК.

Инцидент произошел 8 ноября, когда местный житель напал с мачете на женщину и 14-летнего подростка. Он нанес пострадавшим резаные раны.

Нападение произошло рядом с Люберецким районным отделом судебных приставов. Пристав и сотрудник управления исполнения наказаний заметили злоумышленника и нейтрализовали его.

По факту покушения на убийство двух человек следователями было возбуждено уголовное дело.





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