Прохожий, который помог задержать мужчину с мачете в Люберцах, получил сертификат на жилье

Фото: телеграм-канал "Владимир Волков"

Мугабил Гаджи оглы Бабаев, который помог в задержании напавшего с мачете мужчины на жителей Люберец, получил сертификат на жилье. Об этом глава городского округа Люберцы Владимир Волков рассказал в своем телеграм-канале.

"Мугабил стал случайным свидетелем происшествия: из окна своей машины он увидел, как преступник ранил женщину мачете на улице Кирова. Мужчина понял, что не может остаться в стороне: он сбил преступника, перекрыл своей машиной дорогу и оказал помощь при задержании правонарушителя", – написал он.

Глава города поблагодарил мужчину за геройский поступок.

Как сообщали в СК по Московской области, 8 ноября злоумышленник, проходя мимо здания судебных приставов, напал с ножом на 14-летнего подростка и женщину, нанеся обоим резаные раны.

Пострадавших госпитализировали, им оказали помощь. Задержанный также находится в больнице. Было возбуждено уголовное дело.

Следователи также отмечали, что мужчина оказал сопротивление полицейским. По информации прокуратуры, злоумышленник был вооружен мачете.

"Московский патруль": пассажир такси напал на водителя во время ночной поездки