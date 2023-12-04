В Росавиации назвали причину жесткой посадки вертолета Ми-2 на Ставрополье

Фото: телеграм-канал "Топор Live"

Причиной жесткой посадки вертолета Ми-2 на Ставрополье стал отказ двигателя. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Росавиации.

"Утром в понедельник, 4 декабря, в Ставропольском крае во время планового полета вертолета Ми-2 авиационной компании "Конверс Авиа" поступил доклад экипажа об отказе двигателя. Командир воздушного судна принял решение о выполнении посадки на площадку, подобранную с воздуха", – сообщил он.

Никто из находящихся на борту двух человек не пострадал. Возгорания вертолета после жесткой посадки не последовало.

По информации ведомства, воздушное судно приземлилось с опрокидыванием на правый бок в 07:05 по московскому времени в пяти километрах к западу от станицы Георгиевской.

Об экстренной посадке вертолета ранее сообщили в МЧС России. Губернатор региона Владимир Владимиров уточнил, что судно принадлежало частной компании, вертолет совершал облет нефтепровода. Разрушений на земле в результате произошедшего не зафиксировали.

