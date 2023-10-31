Вертолет Ми-8 с пассажирами совершил вынужденную посадку на Ямале

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Вертолет Ми-8 RA-27197 авиакомпании АО "Газпром авиа", который летел по маршруту Бованенково – Надым, совершил вынужденную посадку в 40 километрах от Надыма. Об этом сообщается в телеграм-канале Уральской транспортной прокуратуры.

Отмечается, что судно выполняло коммерческий рейс, на борту находились 10 человек (3 члена экипажа и 7 пассажиров), никто не пострадал. Причиной посадки, которую благополучно осуществили, стало срабатывание сигнализации о пожаре в главном редукторе.

Силы авиакомпании эвакуировали людей в Надым, говорится в тексте. Обстоятельства случившегося устанавливаются. Транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия по данному факту.

Ранее вертолет Ми-2, вылетевший из Джарджана, совершил жесткую посадку в Якутии. Уточнялось, что при взлете с точки судно начало терять высоту.

До этого самолет, следовавший рейсом Москва – Махачкала, вынужденно приземлился в Саратове. По информации представителя аэропорта, с пассажирами работали сотрудники авиакомпании.

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