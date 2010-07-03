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Москва 24

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Происшествия

14:00

Сотрудник ГИБДД застрелил в Ростовской области напавшего на патруль мужчину

происшествия

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Ростовской области сотрудник ГИБДД застрелил местного жителя, который открыл огонь по служебному автомобилю. Правоохранители остановили машину ВАЗ-21053 за нарушение ПДД, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Ростовской области.

Согласно предварительным данным, к сотрудникам ГИБДД, которые оформляли протокол, подошел неизвестный в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина потребовал отпустить водителя.

"На законное требование сотрудников предъявить документы неизвестный достал из-под куртки предмет, по внешним признакам схожий с пистолетом Макарова, передернул затвор, направил его в сторону инспектора ДПС, находящегося в служебном автомобиле, и стал производить выстрелы", – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что второй сотрудник полиции сделал предупредительный выстрел в воздух из табельного оружия, но неизвестный не остановился. После этого полицейский несколько раз выстрелил в сторону злоумышленника. Как уточняется, мужчина скончался на месте.

Ранее сообщалось, что сотрудник полиции застрелил задержанного, сбежавшего из ОВД. Инцидент произошел на севере столицы в районе Коптево. Мужчина в нетрезвом состоянии сел за руль автомобиля Volkswagen и грубо нарушил ПДД. Каких-либо документов, подтверждающих личность, у него при себе не было.

При допросе мужчина выпрыгнул из окна первого этажа и попытался скрыться. При задержании он оказал активное сопротивление правоохранителю и пытался отобрать табельное оружие.

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