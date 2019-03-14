Мужчину застрелили в Мытищах

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В городе Мытищи Московской области в результате стрельбы погиб один человек. Нападавшие скрылись, на месте инцидента работают полицейские и следователи, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник правоохранительных органах.

Инцидент произошел вечером 14 марта. Обнаружен труп мужчины с огнестрельным ранением.