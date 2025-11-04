Фото: телеграм-канал SHOT

Пострадавшую от нападения мужа россиянку выписали из больницы в Аланье. Об этом РИА Новости рассказали в генконсульстве РФ в Турции.

Инцидент произошел 3 ноября в районе Махмутлар. По данным местных СМИ, россиянин подкараулил жену на одной из улиц и нанес ей множественные ножевые ранения по телу, лицу и голове. Мужчина напал на женщину из-за предстоящего развода.

Как сообщили власти Турции, женщине была оказана вся необходимая медпомощь. После случившегося муж российской туристки задержан. В настоящее время назначен суд, после которого мужчине будет избрана мера пресечения.

Ранее в Челябинске суд арестовал мужчину, который напал с мачете на бывшую супругу и ее сожителя. По версии следствия, 37-летний обвиняемый нанес несколько ударов по голове и телу 34-летней экс-возлюбленной и 39-летнему сожителю женщины.

Пострадавших госпитализировали, а ранее судимого местного жителя задержали. Он обвиняется в покушении на убийство двух или более лиц.

