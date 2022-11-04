06:19Происшествия
Шесть автомобилей столкнулись на Щелковском шоссе
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
ДТП с участием шести автомобилей произошло на Щелковском шоссе в районе дома 54, сообщается в телеграм-канале "Дептранс.Оперативно".
Отмечается, что перекрыты две полосы из трех. На месте работают оперативные службы.
Ранее сообщалось, что водитель легкового автомобиля сбил женщину и ее шестилетнюю внучку в Раменском городском округе. Женщина 1949 года рождения вместе с ребенком шла по обочине, где их сбила машина. В результате пешеходы скончались на месте от полученных травм.
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