Шесть автомобилей столкнулись на Щелковском шоссе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

ДТП с участием шести автомобилей произошло на Щелковском шоссе в районе дома 54, сообщается в телеграм-канале "Дептранс.Оперативно".

Отмечается, что перекрыты две полосы из трех. На месте работают оперативные службы.

Ранее сообщалось, что водитель легкового автомобиля сбил женщину и ее шестилетнюю внучку в Раменском городском округе. Женщина 1949 года рождения вместе с ребенком шла по обочине, где их сбила машина. В результате пешеходы скончались на месте от полученных травм.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!