Беспилотник ВСУ упал в селе Горналь Курской области

Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"

Украинский беспилотник упал на частные постройки в селе Горналь Курской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"В результате падения украинского БПЛА <...> загорелись сарай и гараж в частном доме. Также выбиты окна", – написал он, уточнив, что из местных жителей никто не пострадал.

По его главы региона, пожар к настоящему времени удалось ликвидировать. Хозяину построек местные власти окажут помощь в их восстановлении, пообещал Старовойт.

Ранее вражеский БПЛА сбросил боеприпас в районе села Плехова в Курской области. В результате осколочные ранения получил дежурный дружинник центра "Патриот".



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